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14 июля стоматологи Тульской области проведут день открытых дверей

14 июля стоматологи Тульской области проведут день открытых дверей

Мероприятия пройдут в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» с 9.00 до 15.00.

Акции состоятся по адресам:

  • Тула, ул. Морозова, 2-а;
  • филиал № 6, Киреевск, ул. Ленина, 40;
  • филиал № 7, Богородицк, ул. Пушкинская, 26.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование в том числе обследование с использованием аппарата флуоресцентной диагностики (комплекта АФС) для раннего выявления онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

 

 

сегодня, в 12:46 +1
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Тульская область

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