14 июля стоматологи Тульской области проведут день открытых дверей
Мероприятия пройдут в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» с 9.00 до 15.00.
Акции состоятся по адресам:
- Тула, ул. Морозова, 2-а;
- филиал № 6, Киреевск, ул. Ленина, 40;
- филиал № 7, Богородицк, ул. Пушкинская, 26.
В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование в том числе обследование с использованием аппарата флуоресцентной диагностики (комплекта АФС) для раннего выявления онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
Другие статьи по темам
Место