новости
новости
Регистрация
Судебные приставы приглашают туляков на прием

Судебные приставы приглашают туляков на прием

Он состоится 26 июля.

26 июля в УФССП России по Тульской области состоится День единого приема граждан. Цель — оказание помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание юридической помощи по данным вопросам.

В этот день с 14.00 до 20.00 главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков проведет личный прием граждан и представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России.

Также в указанное время прием будут осуществлять заместители руководителя Управления и начальники отделов аппарата.

Прием будет осуществляться по адресу: Тула, ул. 9 Мая, 1. Рекомендуется предварительно записаться на прием по телефону (4872) 33 30 53.

Вход в здание УФССП России по Тульской области будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя, документа, удостоверяющего служебное положение руководителя организации, а также учредительных или иных документов организации.

В городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будет осуществлять начальник отдела — старший судебный пристав.

Информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Тульской области размещена на официальном сайте Управления.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:22 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
судебные приставыприем граждан

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульских Горелках владельцы коттеджей самовольно захватили землю
В тульских Горелках владельцы коттеджей самовольно захватили землю
В Щекино пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
В Щекино пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.