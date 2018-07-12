Судебные приставы приглашают туляков на прием

26 июля в УФССП России по Тульской области состоится День единого приема граждан. Цель — оказание помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание юридической помощи по данным вопросам.

В этот день с 14.00 до 20.00 главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков проведет личный прием граждан и представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России.

Также в указанное время прием будут осуществлять заместители руководителя Управления и начальники отделов аппарата.

Прием будет осуществляться по адресу: Тула, ул. 9 Мая, 1. Рекомендуется предварительно записаться на прием по телефону (4872) 33 30 53.

Вход в здание УФССП России по Тульской области будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя, документа, удостоверяющего служебное положение руководителя организации, а также учредительных или иных документов организации.

В городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будет осуществлять начальник отдела — старший судебный пристав.

Информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Тульской области размещена на официальном сайте Управления.