В Щекино пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
К счастью, все получили несерьезные травмы.
11 июля в Щекино на улице Спортивной водитель автомобиля «Форд» сбил мать с двумя детьми, которые в тот момент переходили дорогу. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как стало известно Myslo, водитель был пьян.
В ДТП пострадали женщина и ее дети: годовалая девочка и семилетний мальчик. К счастью, все отделалась ушибами.
В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.
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