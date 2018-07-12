В Щекино пьяный водитель сбил мать с двумя детьми

11 июля в Щекино на улице Спортивной водитель автомобиля «Форд» сбил мать с двумя детьми, которые в тот момент переходили дорогу. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как стало известно Myslo, водитель был пьян.

В ДТП пострадали женщина и ее дети: годовалая девочка и семилетний мальчик. К счастью, все отделалась ушибами.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.