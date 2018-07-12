Депутаты приняли отставку зампреда Тульского избиркома

Это решение было принято на заседании Тульской областной Думы 12 июля.

В числе 40 вопросов на заседании был рассмотрен и вопрос о прекращении полномочий члена избирательной комиссии Тульской области с правом решающего голоса Александра Машкова.

Решение об отставке Машкова депутаты приняли единогласно.

Напомним, свое решение уйти Александр Машков мотивировал достижением пенсионного возраста и отметил, что недавно назначенный председателем избирательной комиссии Павел Веселов должен взять на его место другого, молодого и более мобильного человека.

При этом Александр Машков изъявил желание помочь «Единой России» подготовиться к региональным и городским выборам 2019 года. Теперь областная Дума должна предложить нового члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, а избиркому предстоит рассмотреть и утвердить кандидатуру.

Предыдущий же глава Тульского избиркома покинул свой пост «по личным обстоятельствам».