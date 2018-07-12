Депутаты Тульской облдумы обсудили пенсионное законодательство

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В соответствии с регламентом Тульской облдумы депутаты рассмотрели законопроект, предложенный правительством РФ, – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий в части повышения нормативного пенсионного возраста)».

Представила проект закона Ольга Зайцева, председатель комитета по социальной политике:

Ольга Зайцева – Законопроект предлагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия. Комитет основательно подошел к обсуждению, изучил аргументы Правительства РФ, на которых основан этот законопроект, мнения, высказанные экспертами и общественностью. Комитет отмечает, что изменения пенсионного законодательства необходимы. Учитывая, что они будут осуществляться постепенно, не коснутся льготников, нынешних пенсионеров, позволят повысить размер пенсии неработающим пенсионерам, а также опираясь на мнение общественного совета при Тульской облдуме, комитет по соцполитике рекомендует Тульской облдуме направить в Госдуму предложение ПРИНЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ.

Заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Алексей Лебедев в своем выступлении подчеркнул, что КПРФ против повышения пенсионного возраста, депутаты-коммунисты голосуют против этого законопроекта:

Алексей Лебедев – Для жителей Тульской области это важный законопроект. Дело в том, я напомню, средний возраст мужчин в нашей с вами области - 64 года.

Он также отметил, что законопроект намеренно внесен в период отпусков и

время проведения чемпионата мира по футболу, и сказал, что КПРФ

выступает с предложением провести референдум по этому вопросу.

Депутат Тульской областной Думы Александр Симонов считает, что без

повышения пенсионного возраста нельзя улучшить качество жизни пожилых

людей в стране:

Александр Симонов – Основная цель - увеличение размера пенсий как нынешних пенсионеров, так и будущих. Важно, что Правительство РФ намерено ратифицировать Конвенцию международной организации труда о минимальных нормах обеспечения, где есть гарантия замещения не менее 40% от утраченного дохода. Для пожилого человека важно сохранить социальный статус. Продолжая работать, он не выпадет из жизни. В новой концепции говорится, что увеличение возраста выхода на пенсию будет сопровождаться гарантией на продолжения их трудовой деятельности.

По словам Симонова, здравоохранение обеспечено необходимой техникой, чтобы снижать смертность в стране.

– Только процесс жизнелюбия, заботы о своём здоровье и гарантии государства обеспечат тот факт, что жители доживут до этого возраста. 63 и 65 лет – не предел, – заявил Александр Симонов. Он предложил проводить ежегодную «пристальную» диспансеризацию для лиц предпенсионного возраста. Тогда граждане точно доживут до этого срока.

Член комитета по экономической политике и финансам, главный газовщик региона Николай Воробьев высказался от имени всех единороссов региона:

Николай Воробьев – Это непопулярное решение и затрагивает всех, поэтому так горячо и обсуждается. В законопроекте есть достаточно много неясных и узких мест. Ко второму чтению мы должны собрать мнения граждан, найти решение, которое устроило бы всё общество. Наши коллеги выступают эмоционально, а мы должны разобраться системно и без эмоций. Думаю, никто не будет спорить, что нынешний уровень пенсий требует повышения. Какое есть решение для этого? Увеличить пенсионный возраст. Фракция ЕР поддерживает этот законопроект.

Член комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Андрей Самошин не стал следовать совету однопартийца Воробьева и выступил довольно эмоционально:

Андрей Самошин – Меня удивляет количество спекуляций со стороны оппозиции, которая просто зарабатывает себе политические очки. Это пришло из 90-х, когда одни упустили страну из слабеющих ручек, другие, так сказать, ОПГ под названием демократы, разорили страну. Расчеты показывают, что повышать пенсионный возраст необходимо. Если мы этого не сделаем сейчас, через несколько лет это будет делать поздно. Пенсионный возраст поднимают во всем мире. Тульская область не самый молодой регион, мы казенная область. И мы больше всего пострадали от реформ 90-х. Я призываю не слушать панические возгласы оппонентов. Политики думают о будущих выборах, а государственные мужи – о будущих поколениях.

Самошин сравнил оппозицию с мухой из басни Крылова, которая сидела на рогах быка и утверждала, что «мы пахали».

И предложил депутатам подумать о будущих поколениях.

Напомним, что нынешний состав Тульской облдумы - 38 депутатов - был избран в 2014 году на срок 5 лет. Следующие выборы в региональный парламент состоятся в 2019 году.

Еще один член комитета по вопросам собственности и земельным отношениям – Юрий Кондрашов – предложил прекратить прения, одобрить законопроект и перейти к выработке предложений, касающихся нашего региона, для внесения их в Госдуму.

При голосовании за одобрение законопроекта из 35 присутствующих депутатов трое проголосовали против. Кто именно, на табло указано не было, но, скорее всего, это представители КПРФ и ЛДПР.

Напомним, что в составе облдумы сейчас работают 14 депутатов-пенсионеров (Галина Алешина, Александр Ермаков, Ольга Зайцева, Юрий Кондрашов, Людмила Котик, Николай Макаровец, Александр Москалец, Наталия Николаева, Николай Попов, Александр Симонов, Анатолий Судариков, Михаил Тесов, Виктор Трифонов и Сергей Харитонов). Всех остальных одобренный законопроект коснется самым непосредственным образом.

Кстати, накануне фонд «Петербургская политика» классифицировал реакцию региональных властей на пенсионную реформу:

о полной солидарности с ней объявили 11 регионов,

осторожно поддержали – 17, в том числе и Тульская область,

мягко дистанцировались – 15,

перенесли акцент в пропаганде на социальные меры по компенсации последствий – два (Москва и Подмосковье),

в двух регионах – Республике Марий Эл и Хакасии – власть просто утратила инициативу.

Но 24 региона, по оценке экспертов, уклонились от содержательной реакции. А еще в 14 регионах нет полной информации о реакции элиты.