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Погода в Туле 12 мая: ночные заморозки, днём до +24 и небольшой дождь
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 12 мая: ночные заморозки, днём до +24 и небольшой дождь

Синоптики прогнозируют умеренный северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ветер северный, северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +2 до +7 градусов, местами заморозки до -1, днём – до +24. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +4
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