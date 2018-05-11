Погода в Туле 12 мая: ночные заморозки, днём до +24 и небольшой дождь

Фото из архива MySlo

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ветер северный, северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +2 до +7 градусов, местами заморозки до -1, днём – до +24. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.