Тульская полиция напоминает болельщикам об ответственности за нарушения правил поведения

Фото пресс-службы «Арсенала».

Нарушителям грозит штраф до 20 000 рублей и запрет на посещение матчей на срок до 7 лет.

В преддверии матча «Арсенал – Локомотив», который состоится в Туле в воскресенье 13 мая, УМВД по Тульской области напомнило болельщикам об ответственности за нарушение правил поведения при спортивных мероприятиях, сообщает пресс-служба ведомства.

Санкция ст.20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий» предусматривает наложение административного штрафа в размере от 3000 до 20000 рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с возможным наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 6 месяцев до 7 лет.

Напомним, в Туле ждут аншлага на матче «Арсенал» — «Локомотив», который состоится 13 мая в 14.00 на Центральном стадионе. По информации московских СМИ, «железнодорожники» получили увеличенную квоту билетов и ждут в оружейной столице порядка 4000 болельщиков из Москвы.