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В Тульском кремле презентуют первый экскурсионный автобусный маршрут

В Тульском кремле презентуют первый экскурсионный автобусный маршрут

Билет на «туристический автобус» будет стоить столько же, сколько и поездка на обычной городской маршрутке – 20 рублей.

В следующую субботу, 19 мая, в Туле состоится открытие туристического сезона. В рамках праздника в городском кремле состоится презентация первого  экскурсионного автобуса.

Он будет курсировать по улицам Тулы, знакомить туляков и гостей города с достопримечательностями. Экскурсии будут проходить каждый час, с 11.00 до 16.00, по субботам и воскресеньям. Стоимость экскурсии будет равна стоимости проезда в общественном транспорте. 

Праздник начнется в 13.00 с концертной программы – для гостей будут организованы бесплатные мастер-классы по росписи филимоновской игрушки  «печати» настоящего тульского пряника. Состоится большое чаепитие с трёхсотлитровым самоваром и традиционными тульскими сладостями.

Любители оригинальных фотографий смогут сфотографироваться на фоне кремля, сделанного из гигантских бумажных деталей конструктора «Лего», на сцене выступят артисты тульской эстрады, а на тематических площадках – коллективы уличных театров.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:35 +4
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