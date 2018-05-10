Где в Туле ремонтируют дороги и тротуары

В Туле продолжается ремонт дорог по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения»

Специалистами подрядных организаций ООО «Билдинг Констракшен» и ООО «Трансдорстрой» выполняется ремонт объектов по нескольким адресам:

ул. Белкина: выполнена установка 279 погонных метров бортового камня,

ул. Академика Обручева: выполнены установка девяти смотровых колодцев и демонтаж 220 погонных метров бортовых камней,

ул. Благовещенская: устройство 80 погонных метров щебеночного основания под установку бортового камня, а также проведены работы по подготовке щебеночного основания под асфальтирование на площади 1350 квадратных метров.

Также в областном центре по десяти адресам ремонтируют тротуары:

ул. Арсенальная (от ул. Октябрьская до ул. Галкина, четная сторона),

вдоль объездной дороги п. Обидимо (от ул. Ленина до проходных кирпичного завода),

ул. Литейная,

ул. Агеева,

9, 11, 13 и 14-й Горельский проезды,

1-й Чистый проезд,

ул. Макаренко.

Всего в рамках муниципальной программы в этом году будет отремонтировано 35 объектов улично-дорожной сети.