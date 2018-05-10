Где в Туле ремонтируют дороги и тротуары
О проводимых работах сообщают сотрудники городской администрации.
В Туле продолжается ремонт дорог по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения»
Специалистами подрядных организаций ООО «Билдинг Констракшен» и ООО «Трансдорстрой» выполняется ремонт объектов по нескольким адресам:
- ул. Белкина: выполнена установка 279 погонных метров бортового камня,
- ул. Академика Обручева: выполнены установка девяти смотровых колодцев и демонтаж 220 погонных метров бортовых камней,
- ул. Благовещенская: устройство 80 погонных метров щебеночного основания под установку бортового камня, а также проведены работы по подготовке щебеночного основания под асфальтирование на площади 1350 квадратных метров.
Также в областном центре по десяти адресам ремонтируют тротуары:
- ул. Арсенальная (от ул. Октябрьская до ул. Галкина, четная сторона),
- вдоль объездной дороги п. Обидимо (от ул. Ленина до проходных кирпичного завода),
- ул. Литейная,
- ул. Агеева,
- 9, 11, 13 и 14-й Горельский проезды,
- 1-й Чистый проезд,
- ул. Макаренко.
Всего в рамках муниципальной программы в этом году будет отремонтировано 35 объектов улично-дорожной сети.
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