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Где в Туле ремонтируют дороги и тротуары

Где в Туле ремонтируют дороги и тротуары

О проводимых работах сообщают сотрудники городской администрации.

В Туле продолжается ремонт дорог по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения»

Специалистами подрядных организаций ООО «Билдинг Констракшен» и ООО «Трансдорстрой» выполняется ремонт объектов по нескольким адресам:

  • ул. Белкина:  выполнена установка 279 погонных метров бортового камня,
  • ул. Академика Обручева: выполнены установка девяти смотровых колодцев и демонтаж 220 погонных метров бортовых камней,
  • ул. Благовещенская: устройство 80 погонных метров щебеночного основания под установку бортового камня, а также проведены работы по подготовке щебеночного основания под асфальтирование на площади 1350 квадратных метров.

Также в областном центре по десяти адресам ремонтируют тротуары:

  • ул. Арсенальная (от ул. Октябрьская до ул. Галкина, четная сторона),
  • вдоль объездной дороги п. Обидимо (от ул. Ленина до проходных кирпичного завода),
  • ул. Литейная,
  • ул. Агеева,
  • 9, 11, 13 и 14-й Горельский проезды,
  • 1-й Чистый проезд,
  • ул. Макаренко.

Всего в рамках муниципальной программы в этом году будет отремонтировано 35 объектов улично-дорожной сети. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 0
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