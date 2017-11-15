Восточный обвод в Туле планируют расширить к 2019 году

Предполагается, что финансироваться проект будет из федерального бюджета, ожидаемая сумма – около 800 млн рублей.

Проектно-сметная документация для строительства второй очереди Восточного обвода готова и находится на согласовании. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Он уточнил, что проект включает в себя строительство моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу. Работы по проекту начнутся уже в 2018 году.

Предполагается, что финансироваться проект будет из федерального бюджета, ожидаемая сумма – около 800 млн рублей.

– Надеемся, что к 2019 году будем ездить по расширенному Восточному обходу, – добавил Родион Дудник.