В Туле выбрали лучший эскиз пряничной доски

По эскизу победителя будет вырезана формовочная доска для изготовления фирменного пряника фестиваля.

Завершился конкурс на лучший эскиз пряничной доски в рамках III Межрегионального фестиваля «День пряника». Организаторы отмечают, что жюри оценивало 91 работу от 64 участников.

Судьи отобрали 10 лучших эскизов, которые и вышли в финал конкурса. В официальной группе фестиваля ВКонтакте было организовано зрительское голосование, в котором участники сообщества отмечали понравившиеся им работы финалистов. Все работы можно посмотреть здесь.

По суммарным оценкам профессионального и зрительского жюри был определен победитель конкурса. Им стал Андрей Викторович Дмитриев.

По эскизу победителя будет вырезана формовочная доска для изготовления фирменного пряника фестиваля.

Все участники конкурса, вышедшие в финал, а также представившие самые оригинальные и креативные идеи фирменного пряника фестиваля, будут награждены специальными призами.