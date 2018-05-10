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Бурить артезианскую скважину выгодно сейчас!
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Бурить артезианскую скважину выгодно сейчас!

Компания «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» предлагает тулякам выгодные акции к летнему сезону.

Многие туляки, владельцы частных домов, организуя водоснабжение, выбирают скважину даже при возможности подключения к центральному водопроводу. И на это есть ряд причин: 

  • Скважина обеспечивает водой без перебоев. Вы можете быть уверены в ее стабильной работе. 
  • Артезианская вода чистая, вкусная – то что надо для вас и вашей семьи. 
  • За бурение скважины вы платите лишь один раз. Воды из нее хватит и вашим детям, и вашим внукам: артезианская скважина служит больше 50 лет. 
  • На скважины действует гарантия 1 год. А если вы заказываете скважину «под ключ», вам будет предоставлена расширенная гарантия – 5 лет.

Большинство туляков все чаще отдают предпочтение компании «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ», которая успешно занимается бурением артезианских скважин уже более семи лет. За это время организация накопила огромный опыт, отточила свою работу до мелочей и выстроила цепочку работ от встречи с клиентом, проведения работ до сдачи скважины и подписания всех документов. Поэтому «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» может предложить для вас самую оптимальную цену.

К лету компания подготовила для любимых клиентов два выгодных предложения. 

Первое – приведите соседа и получите скидку на обе скважины по 10%.

Вторая акция – при заказе скважины «под ключ» гидробак в подарок!

Более подробную информацию вы можете узнать по телефонам «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ»:

8-800-550-75-44

8(920)-751-04-45, 8(910)-942-55-52

www.cgs71.ru
info@cgs71.ru

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 14:39 +1
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