Бурить артезианскую скважину выгодно сейчас!
Компания «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» предлагает тулякам выгодные акции к летнему сезону.
Многие туляки, владельцы частных домов, организуя водоснабжение, выбирают скважину даже при возможности подключения к центральному водопроводу. И на это есть ряд причин:
- Скважина обеспечивает водой без перебоев. Вы можете быть уверены в ее стабильной работе.
- Артезианская вода чистая, вкусная – то что надо для вас и вашей семьи.
- За бурение скважины вы платите лишь один раз. Воды из нее хватит и вашим детям, и вашим внукам: артезианская скважина служит больше 50 лет.
- На скважины действует гарантия 1 год. А если вы заказываете скважину «под ключ», вам будет предоставлена расширенная гарантия – 5 лет.
Большинство туляков все чаще отдают предпочтение компании «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ», которая успешно занимается бурением артезианских скважин уже более семи лет. За это время организация накопила огромный опыт, отточила свою работу до мелочей и выстроила цепочку работ от встречи с клиентом, проведения работ до сдачи скважины и подписания всех документов. Поэтому «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» может предложить для вас самую оптимальную цену.
К лету компания подготовила для любимых клиентов два выгодных предложения.
Первое – приведите соседа и получите скидку на обе скважины по 10%.
Вторая акция – при заказе скважины «под ключ» гидробак в подарок!
Более подробную информацию вы можете узнать по телефонам «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ»:
8-800-550-75-44
8(920)-751-04-45, 8(910)-942-55-52
www.cgs71.ru
info@cgs71.ru