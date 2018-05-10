После ДТП машину отбросило на прохожего: в Туле осудят водителя Opel Zafira

32-летний водитель предстанет перед судом за совершение ДТП, при котором погиб пешеход.

Прокурор Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителя Тулы 32-летнего Артема А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Myslo писал об этой аварии здесь.

В ходе следствия установлено следующее. 7 декабря 2017 года в период времени с 11 ч. 20 мин. по 11 ч. 40 мин. Артем А., управляя технически исправным автомобилем Opel Zafira, следовал по второстепенной дороге по ул. Замочной со стороны ул. Степанова.

В нарушение правил дорожного движения он выехал на перекресток ул. Пролетарская/ул. Замочная, не уступив дорогу автомобилю такой же марки (Opel Zafira) под управлением водителя Ш. Второй автомобиль ехал по ул. Пролетарской со стороны Веневского шоссе в направлении ул. Ложевой.

Произошло столкновение, в результате которого второй Opel Zafira вынесло за пределы проезжей части на 61-летнего пешехода С.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения.