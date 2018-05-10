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В Туле изменена схема движения нескольких пригородных маршрутов

В Туле изменена схема движения нескольких пригородных маршрутов

Это связано со срочным ремонтом моста на автодороге «Тула – Яковлево».

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ мостового сооружения автодороги «Тула – Яковлево» в Ленинском районе, движение автобусов маршрутов № 161, 162, 161К и 162К будет производиться по измененной схеме. Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Маршруты № 161, 161К «Тула – Ленинский»: а/с «Заречье» – ул. Демидовская плотина – ул. Луначарского – ул. Курковая – ул. Дульная – Алексинское шоссе – ул. Центральная – а/д М2 – Московское шоссе – а/д «Крым» – подъезд к пос. Ленинский – а/д «Тула – Ленинский».

Маршруты № 162, 162К «Тула – Обидимо»: а/с «Заречье» – ул. Демидовская – ул. Луначарского – ул. Курковая – ул. Дульная – Алексинское шоссе – пос. Плеханово – ул. Центральная – а/д М2 – Московское шоссе – а/д «Крым» – подъезд к пос. Ленинский – пос. Обидимо.

Движение транспорта по изменённой схеме будет проводиться с 10 по 14 мая.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:14 +2
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