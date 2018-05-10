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В Туле осудили мужчину, ударившего ножом собственную сестру

В Туле осудили мужчину, ударившего ножом собственную сестру

Злоумышленник проведёт три года в колонии общего режима и возместит затраты на лечение родственницы.

Зареченский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Тулы – 53-летнему Вадиму Х. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 14 февраля мужчина находился в своей квартире вместе с сестрой. Между ними произошла ссора – осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял кухонный нож ударил сестру в живот.

Суд назначил преступнику наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан возместить затраты на лечение потерпевшей – 42516 рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 0
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