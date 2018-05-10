11 мая из-за легкоатлетического пробега в Туле ограничат движение транспорта

11 мая в Туле состоится легкоатлетический пробег от стадиона «Металлург» до МУК «Центр культуры и досуга». В связи с этим с 11.00 до 11.30 будут запрещены остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:

в Театральном переулке (на участке от ул. Кутузова, 229 (стадион «Металлург») до ул. Металлургов);

по ул. Металлургов (на участке от Театрального переулка до ул. Чаплыгина).

Также в связи с ограничениями движение автобусов маршрутов №4, 5, 24, 28, 28-а, 65 будет организовано по измененной схеме: