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11 мая из-за легкоатлетического пробега в Туле ограничат движение транспорта

11 мая из-за легкоатлетического пробега в Туле ограничат движение транспорта

Также изменится схема движения автобусов маршрутов №4, 5, 24, 28, 28-а, 65.

11 мая в Туле состоится легкоатлетический пробег от стадиона «Металлург» до МУК «Центр культуры и досуга». В связи с этим с 11.00 до 11.30 будут запрещены остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:

  • в Театральном переулке (на участке от ул. Кутузова, 229 (стадион «Металлург») до ул. Металлургов);
  • по ул. Металлургов (на участке от Театрального переулка до ул. Чаплыгина).

Также в связи с ограничениями движение автобусов маршрутов №4, 5, 24, 28, 28-а, 65 будет организовано по измененной схеме:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

5

Областной роддом — мкр. Левобережный

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — Чаплыгина — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская -Восточный обвод — мкр. Левобережный

24

ул. М. Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Чаплыгина — ул. Приупская — ул. Д-ра Гумилевской — ул. Новотульская

28

пос. Косая Гора —

ПАО «Тулачермет»

ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Приупская — ул. Д-ра Гумилевской — ул. Новотульская

28-А

пос. Косая Гора —

ст-н «Металлург»

ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова

4

пос. Михалково —

ПАО «Тулачермет»

ул. Колхозная — 1-й Лихвинский пр. — Китаевский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Чаплыгина — ул. Приупская — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская

65

Малые Гончары — стадион Металург.

Малые Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — Чаплыгина — Кутузова

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:05 +2
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