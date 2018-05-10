11 мая из-за легкоатлетического пробега в Туле ограничат движение транспорта
Также изменится схема движения автобусов маршрутов №4, 5, 24, 28, 28-а, 65.
11 мая в Туле состоится легкоатлетический пробег от стадиона «Металлург» до МУК «Центр культуры и досуга». В связи с этим с 11.00 до 11.30 будут запрещены остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:
- в Театральном переулке (на участке от ул. Кутузова, 229 (стадион «Металлург») до ул. Металлургов);
- по ул. Металлургов (на участке от Театрального переулка до ул. Чаплыгина).
Также в связи с ограничениями движение автобусов маршрутов №4, 5, 24, 28, 28-а, 65 будет организовано по измененной схеме:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
5
|
Областной роддом — мкр. Левобережный
|
2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — Чаплыгина — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская -Восточный обвод — мкр. Левобережный
|
24
|
ул. М. Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)
|
ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Чаплыгина — ул. Приупская — ул. Д-ра Гумилевской — ул. Новотульская
|
28
|
пос. Косая Гора —
ПАО «Тулачермет»
|
ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Приупская — ул. Д-ра Гумилевской — ул. Новотульская
|
28-А
|
пос. Косая Гора —
ст-н «Металлург»
|
ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова
|
4
|
пос. Михалково —
ПАО «Тулачермет»
|
ул. Колхозная — 1-й Лихвинский пр. — Китаевский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Чаплыгина — ул. Приупская — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская
|
65
|
Малые Гончары — стадион Металург.
|
Малые Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — Чаплыгина — Кутузова