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Власти хотят сократить маршрут автобусов «Тула-Щёкино» до автовокзала
Фото: ti71.ru.

Власти хотят сократить маршрут автобусов «Тула-Щёкино» до автовокзала

Пока конечная остановка у автобусов – автостанция в Заречье. Сейчас рассматриваются варианты сокращения маршрута до автовокзала.

В соцсетях жители Щекино активно обсуждают информацию о сокращении маршрута автобусов «Тула-Щекино». Тульская администрация обратилась в минтранс с предложением перенести конечную остановку транспорта с зареченской автостанции до автовокзала на проспекте Ленина. По мнению властей, это разгрузит Тулу в час пик.

Однако жители Щекино не согласны с этим.

– Если направить щекинские автобусы на автовокзал на «Три штыка», в Туле произойдет транспортный коллапс, — считает одна из местных жительниц Алёна. — Въезд в Тулу от Зеленстроя до ул. Станиславского — это «бутылочное горлышко», которое необходимо расширять. Это место постоянных пробок. И пробки эти не от щекинских автобусов, а от личного транспорта и троллейбусов.

При повороте налево на ул. 9 Мая постоянно пробка. Если щекинские автобусы станут поворачивать там с проспекта, этот участок встанет. И еще вопрос, а автовокзал-то выдержит такой наплыв народа? — возмущается девушка.

Также люди переживают и за то, что им придется пересаживаться на автовокзале и ехать на другой маршрутке дальше, а это дополнительные расходы.

Вопрос о маршрутках рассмотрели на совещании в здании правительства. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю Юрию Андрианову, министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с администрациями Щекинского района и Тулы проработать этот вопрос и представить свои предложения до 14 мая.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:04 +6
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