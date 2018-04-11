В интернете подписывают петицию против сокращения маршрута «Тула-Щёкино»

Жители Щёкино разместили в интернете петицию против сокращения маршрута автобусов № 117, 114 и 280, которые следуют из города в областной центр.

Ранее появилась информация, что тульская администрация обратилась в минтранс с предложением перенести конечную остановку транспорта с зареченской автостанции до автовокзала на проспекте Ленина. По мнению властей, это разгрузит Тулу в часы пик.

Жители Щёкино не согласились с таким предложением и создали петицию, в которой, в частности, пишут:

– Если направить щекинские автобусы на автовокзал на «Три штыка», в Туле произойдет транспортный коллапс, — считает одна из местных жительниц Алёна. — Въезд в Тулу от Зеленстроя до ул. Станиславского — это «бутылочное горлышко», которое необходимо расширять. Это место постоянных пробок. И пробки эти не от щекинских автобусов, а от личного транспорта и троллейбусов.

При повороте налево на ул. 9 Мая постоянно пробка. Если щекинские автобусы станут поворачивать там с проспекта, этот участок встанет. И еще вопрос, а автовокзал-то выдержит такой наплыв народа?

Данная инициатива приведет также к увеличению стоимости проезда.

Стоимость билета до Заречья рублей на шесть дороже, чем до 9 Мая. Зато по городу это +20 руб. Получится, что стоимость поездки увеличится на 14 руб. Вроде не смертельно, но это +30 руб. в день или 630 руб. дополнительных расходов в месяц (30×21 день). Вот вам скрытое повышение стоимости проезда во благо тульским маршруточникам, — сообщается в петиции.

Напомним, вопрос о маршрутках рассмотрели на совещании в здании правительства. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю Юрию Андрианову, министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с администрациями Щекинского района и Тулы проработать этот вопрос и представить свои предложения до 14 мая.