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Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества»

В мероприятии приняло участие и руководство клуба.

ПФК «Арсенал» возложил цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества». В мероприятии участвовали футболисты, тренерский штаб и руководство клуба.

Отметим, что в акции приняли участие не только российские игроки, но и зарубежные: Лука Джорджевич, Горан Чаушич, Виктор Альварес, Гиа Григалава, Эванс Кангва, Федерико Расич и др.

Галерея
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 1
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 2
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 3
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 4
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 5
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 6
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 7
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 8
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 9
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 10
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 11
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 12
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 13
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 14
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 15
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 16
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 17
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 18
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 19
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 20
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 21
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 22
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 23
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 24
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 25
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 26
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 27
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 28
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества», Фото: 29
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