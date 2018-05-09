Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества»

Фото пресс-службы «Арсенала».

В мероприятии приняло участие и руководство клуба.

ПФК «Арсенал» возложил цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества». В мероприятии участвовали футболисты, тренерский штаб и руководство клуба.

Отметим, что в акции приняли участие не только российские игроки, но и зарубежные: Лука Джорджевич, Горан Чаушич, Виктор Альварес, Гиа Григалава, Эванс Кангва, Федерико Расич и др.