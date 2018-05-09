Фото пресс-службы «Арсенала».
Футболисты «Арсенала» возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества»
В мероприятии приняло участие и руководство клуба.
ПФК «Арсенал» возложил цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества». В мероприятии участвовали футболисты, тренерский штаб и руководство клуба.
Отметим, что в акции приняли участие не только российские игроки, но и зарубежные: Лука Джорджевич, Горан Чаушич, Виктор Альварес, Гиа Григалава, Эванс Кангва, Федерико Расич и др.
Галерея
сегодня, в 19:37, 12 318 1
сегодня, в 17:38, 6 2140 0
сегодня, в 17:28, 1 1022 0
сегодня, в 15:43, 58 2575 11
Другие статьи по темам
Место