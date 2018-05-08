Как тулякам защититься от кражи денег с банковских карт

Правила пользования платежными картами известны всем, даже подросткам. Вместе с тем, из сводок правоохранительных органов видно, что граждане часто лишаются сбережений по собственной неосмотрительности.

Жительница Новомосковска обратилась в полицию: кто-то украл ее банковскую карту, лежавшую в шкафчике на рабочем месте. Кража обнаружилась, когда на телефон пострадавшей пришло смс-уведомление о снятии с карты денег – 4900 рублей. Стражи порядка быстро установили, что на чужое покусилась коллега и приятельница жертвы – карта лежала на виду вместе с пин-кодом.

Похожая ситуация произошла и в Ефремове. Пассажирка автобуса обнаружила кошелек, в котором находилась банковская карта и листок с пин-кодом. Проверив в банкомате, что на карте есть 26 тысяч рублей, она решила не рисковать и не снимать деньги в городе, а передала карту дочери, которая обналичила деньги в банкомате Москвы.

По словам управляющего отделением Банка России по Тульской области Дмитрия Новикова, таких неприятных ситуаций можно было избежать, если бы пострадавшие помнили и соблюдали элементарные правила: