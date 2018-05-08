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Приставы помогли сотрудникам ефремовского предприятия получить зарплату

Приставы помогли сотрудникам ефремовского предприятия получить зарплату

Организация, специализирующаяся на вывозе мусора, задолжала своим работникам 95 тысяч рублей.

В Тульской области судебные приставы помогли работникам должника-организации вернуть задолженность по заработной плате. Предприятие задолжало своим сотрудникам 95 тыс. рублей.

В отделе судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской области находились исполнительные производства о взыскании задолженности по зарплате с организации, осуществляющей деятельность по вывозу твердых коммунальных отходов, бытового и строительного мусора.

В установленный законом срок долги погашены не была, поэтому сотрудники ФССП наложили взыскание на банковские счета должника. В результате все выплаты были произведены в кратчайшие сроки.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:51 0
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