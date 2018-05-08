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Глава тульского УМВД Василий Худык поздравил ветеранов с Днём Победы
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Глава тульского УМВД Василий Худык поздравил ветеранов с Днём Победы

Роман Ткач и Алексей Дубровин, вернувшись с войны, много лет отдали службе в правоохранительных органах.

Начальник УМВД России по Туле Василий Худык посетил на дому ветеранов Великой Отечественной войны и органов внутренних дел и поздравил с наступающим Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полковник в отставке, бывший заместитель командира воинской части № 3335 ВВ МВД Роман Семенович Ткач в этом году отметил 95-летний юбилей. Он принимал участие в битве на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалью «За боевые заслуги».

Алексей Илларионович Дубровин попал на фронт, как только исполнилось 18 лет. Участвовал в боевых действиях в составе Ленинградского и 1-го Белорусского фронтов. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После войны много лет отработал в структуре МВД, вышел в отставку в звании старшего сержанта внутренней службы с должности начальника караула пожарной части.

Василий Худык поблагодарил ветеранов за их вклад в победу над фашизмом, за героизм, мужество и самоотверженность: 

Вы совершали не просто подвиги, вы не только защищали Родину, вы вершили великую историю и боролись за мирную и счастливую жизнь.

Мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Великой Победы, состоялись также в региональном Управлении МВД России. У стелы памяти «Отдавшим жизнь во имя жизни» руководители УМВД, ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, действующие сотрудники полиции и спецподразделений Росгвардиии, слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД возложили цветы к монументу и почтили память павших в боях за Родину.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +6
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