В Центральном парке Тулы восстановлена композиция «Лебединое озеро»

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Вандалов, укравших часть скульптуры, пока не нашли. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Разрушенную неизвестными вандалами скульптуру «Лебединое озеро», находящуюся в ЦПКиО имени Белоусова, восстановили.

Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова:

Благодаря активному участию скульптора Юрия Уваркина и помощи руководства «Туламашзавода» маленький бронзовый лебедь занял свое место в композиции.

Напомним, «Лебединое озеро» – подарок тулякам от супруги экс-главы региона Ольги Груздевой.

По факту разрушения скульптурной композиции возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм», ведется следствие.