Жители поселка Михалково почтили память защитников Тулы

По традиции они прошли крестным ходом от храма Кирилла и Мефодия до братского захоронения воинов, погибших при обороне Тулы в 1941 году.

6 мая, когда все православные отмечают праздник Георгия Победоносца, в поселке Михалково Привокзального округа Тулы прошел крестный ход. Вот уже четыре года в полдень собираются у храма святых Кирилла и Мефодия, построенного на пожертвования жителей и предприятий Привокзального района, прихожане, ученики воскресной школы при храме и просто неравнодушные граждане - чтобы почтить память защитников Тулы. Приходят с детьми, многие – семьями. И обязательно с портретами своих родных-участников Великой Отечественной войны.

Процессию возглавляет настоятель храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отец Виталий. В его семье тоже были те, кто воевал за Родину. Поэтому вместе с другими прихожанами в крестном ходе всегда участвуют супруга - матушка Светлана, и две дочери – Елизавета и Варвара.

- Наш прадедушка Михаил Егорович Кузин воевал. Воевали родные наших соседей, прихожан. Надо всех помнить. Они совершили подвиг ради нас, - говорят девчонки.

- Это стало для всех нас доброй традицией. Приходим, чтобы возложить цветы. Делаем это от чистого сердца. Я пришла с сыном Ромой. Мы всегда приходим с портретом двоюродного брата бабушки Ромы – Гречишкина Алексея Гавриловича. Он воевал и был награжден, но к сожалению, его уже нет с нами, – рассказывает Наталья. – Мы обязательно пойдем на шествие Бессмертного полка. Это тоже очень хорошая добрая традиция.

Как рассказал отец Виталий, в период обороны Тулы место, где сейчас установлен обелиск, был огородом местной жительницы Лизаветы. Она как могла сама хоронила погибших в окрестностях воинов. Уже после войны это место администрация города выкупила у родственников Лизаветы. В 1962 году здесь обустроили братскую могилу, установили обелиск. В 2005 г. была проведена полная реконструкция мемориала и установлен новый памятный знак с надписью «(1941-1945). Воинам, погибшим при обороне г. Тулы: мл. политрук Ильин Ипполит Матвеевич, мл. лейтенант Кашников Алексей Яковлевич, Мельников Алексей Максимович, рядовой Пушкарев Михаил Тихонович, рядовой Ситроков Алексей Борисович, политрук Хрыпало Алексей Федорович, лейтенант Яковлев Иван Андреевич и 39 неизвестных». Всего в братской могиле захоронены 46 бойцов