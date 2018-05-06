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Сказать «Спасибо!» сотрудникам МЧС туляки могут на специальном сайте

Сказать «Спасибо!» сотрудникам МЧС туляки могут на специальном сайте

В День пожарной охраны был запущен новый интернет-проект МЧС России - #СпасибоМЧС.

В МЧС России поступают десятки благодарностей от людей, которые столкнулись с бедой и работой сотрудников чрезвычайной службы. 30 апреля, в День пожарной охраны, запущен новый интернет-проект МЧС России  - #СпасибоМЧС.
 
Теперь, чтобы сказать «спасибо» спасателям, достаточно просто  зайти на  сайт  www.spasibo.mchs.ru  и оставить свой комментарий. 
 
Написать благодарственные слова в адрес специалистов чрезвычайного ведомства  может любой россиянин или гражданин другой страны.
 
Кроме этого, можно добавить фотографии и видеоматериалы с места происшествия. 
 
В дальнейшем разработчики интернет-проекта планируют подготовить интерактивную карту, на которой отобразят рейтинг опасных будней пожарных и спасателей с положительными отзывами со всего мира, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тульской области.
вчера, в 21:08 +2
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