Сказать «Спасибо!» сотрудникам МЧС туляки могут на специальном сайте
В День пожарной охраны был запущен новый интернет-проект МЧС России - #СпасибоМЧС.
В МЧС России поступают десятки благодарностей от людей, которые столкнулись с бедой и работой сотрудников чрезвычайной службы. 30 апреля, в День пожарной охраны, запущен новый интернет-проект МЧС России - #СпасибоМЧС.
Теперь, чтобы сказать «спасибо» спасателям, достаточно просто зайти на сайт www.spasibo.mchs.ru и оставить свой комментарий.
Написать благодарственные слова в адрес специалистов чрезвычайного ведомства может любой россиянин или гражданин другой страны.
Кроме этого, можно добавить фотографии и видеоматериалы с места происшествия.
В дальнейшем разработчики интернет-проекта планируют подготовить интерактивную карту, на которой отобразят рейтинг опасных будней пожарных и спасателей с положительными отзывами со всего мира, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тульской области.
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