Сказать «Спасибо!» сотрудникам МЧС туляки могут на специальном сайте

В День пожарной охраны был запущен новый интернет-проект МЧС России - #СпасибоМЧС.

В МЧС России поступают десятки благодарностей от людей, которые столкнулись с бедой и работой сотрудников чрезвычайной службы. 30 апреля, в День пожарной охраны, запущен новый интернет-проект МЧС России - #СпасибоМЧС.

Теперь, чтобы сказать «спасибо» спасателям, достаточно просто зайти на сайт www.spasibo.mchs.ru и оставить свой комментарий.

Написать благодарственные слова в адрес специалистов чрезвычайного ведомства может любой россиянин или гражданин другой страны.

Кроме этого, можно добавить фотографии и видеоматериалы с места происшествия.

В дальнейшем разработчики интернет-проекта планируют подготовить интерактивную карту, на которой отобразят рейтинг опасных будней пожарных и спасателей с положительными отзывами со всего мира, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тульской области.