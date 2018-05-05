Владимир Груздев посетит инаугурацию Президента России

В мероприятии, посвящённом вступлению Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации, примут участие председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления АЮР Станислав Александров, а также другие представители Ассоциации и Корпуса «За чистые выборы».

Ассоциация юристов России приложила максимум усилий, чтобы выборы главы государства прошли открыто, прозрачно и без нарушений. На избирательные участки в 45 субъектах России были направлены более 47 тысяч наблюдателей. Во время голосования работал Федеральный ситуационный центр, отслеживавший информацию о нарушениях на выборах. Из 2700 обращений о нарушениях более половины были успешно и оперативно разрешены, а 35% не нашли подтверждения, что говорит о высоком уровне соблюдения избирательного законодательства в ходе выборов.

По итогам голосования уверенную победу одержал действующий Президент Российской Федерации Владимир Путин. Согласно закону «О выборах Президента Российской Федерации», избранный президент вступает в должность в день прекращения шестилетнего срока полномочий действующего главы государства. Торжественная церемония традиционно проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

«Приглашение на мероприятия такого уровня – большая честь и высшая степень доверия Ассоциации юристов России и Корпусу «За чистые выборы». В дальнейшем мы своей работой будем поддерживать главу государства», – отметил председатель Правления АЮР Владимир Груздев.