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Сотрудники Роспотребнадзора консультируют жителей в областных МФЦ
Фото: 71.rospotrebnadzor.ru

Сотрудники Роспотребнадзора консультируют жителей в областных МФЦ

За один день разъяснения по различным вопросам защиты прав потребителей получили 53 человека.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Тульской области в МФЦ Тулы, Алексина, Новомосковска, Суворова, Щекино и Ефремова проведены консультации по различным вопросам защиты прав потребителей. Необходимые разъяснения получили 53 жителя региона.

Больше половины обращений связаны с розничной торговлей, оказанием бытовых, медицинских, финансовых и жилищно-коммунальных услуг. В процессе консультаций оказана помощь в составлении 30 претензий в адрес продавцов и исполнителей.

Консультации специалистов проходят в первый вторник каждого месяца с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • Тула – проспект Ленина, д. 63,
  • Алексин – площадь Ленина, д. 8,
  • Новомосковск – ул. Московская, д. 7,
  • Суворов – ул. Ленина, д. 12,
  • Щекино – ул. Шахтерская, д. 21,
  • Ефремов – площадь Красная, д. 1.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 −1
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