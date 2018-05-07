Сотрудники Роспотребнадзора консультируют жителей в областных МФЦ

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За один день разъяснения по различным вопросам защиты прав потребителей получили 53 человека.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Тульской области в МФЦ Тулы, Алексина, Новомосковска, Суворова, Щекино и Ефремова проведены консультации по различным вопросам защиты прав потребителей. Необходимые разъяснения получили 53 жителя региона.

Больше половины обращений связаны с розничной торговлей, оказанием бытовых, медицинских, финансовых и жилищно-коммунальных услуг. В процессе консультаций оказана помощь в составлении 30 претензий в адрес продавцов и исполнителей.

Консультации специалистов проходят в первый вторник каждого месяца с 9.00 до 18.00 по следующим адресам: