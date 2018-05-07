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Пенсионера в Каменском районе осудили за торговлю самогоном
Фото leso-rub.ru.

Пенсионера в Каменском районе осудили за торговлю самогоном

Он заплатит штраф - 8 000 рублей.

Ефремовский районный суд признал виновным 76-летнего жителя Каменского района по статье «Производство, хранение продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В начале октября 2017 года предприимчивый пенсионер изготавливал в своем доме самогон, который в последующем продавал местным жителям.

Экспертиза показала, что приготовленная кустарным способом спиртосодержащая жидкость потенциально опасна для жизни и здоровья потребителя при использовании в пищевых целях.

Суд назначил мужчине наказание — штраф 8 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:39 +1
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Место
Каменский районТульская область

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