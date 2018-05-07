Фото leso-rub.ru.
Пенсионера в Каменском районе осудили за торговлю самогоном
Он заплатит штраф - 8 000 рублей.
Ефремовский районный суд признал виновным 76-летнего жителя Каменского района по статье «Производство, хранение продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В начале октября 2017 года предприимчивый пенсионер изготавливал в своем доме самогон, который в последующем продавал местным жителям.
Экспертиза показала, что приготовленная кустарным способом спиртосодержащая жидкость потенциально опасна для жизни и здоровья потребителя при использовании в пищевых целях.
Суд назначил мужчине наказание — штраф 8 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Другие статьи по темам