В Тульской области опрокинувшийся грузовик перекрыл трассу М-4 «Дон»

Фото пресс-службы УГИБДД России по Тульской области.

Сегодня, 7 мая, около 15.00 на 164-м км трассы М-4 «Дон» опрокинулся грузовой автомобиль «Хёндэ». Грузовик направлялся в сторону Москвы, съехал в кювет и «лег» на бок. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

В районе происшествия образовался затор в сторону Москвы. Водителям рекомендуют двигаться в объезд через деревню Карпово.