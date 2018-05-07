Фото пресс-службы УГИБДД России по Тульской области.
В Тульской области опрокинувшийся грузовик перекрыл трассу М-4 «Дон»
Движение в сторону Москвы затруднено.
Сегодня, 7 мая, около 15.00 на 164-м км трассы М-4 «Дон» опрокинулся грузовой автомобиль «Хёндэ». Грузовик направлялся в сторону Москвы, съехал в кювет и «лег» на бок. В результате происшествия никто не пострадал.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.
В районе происшествия образовался затор в сторону Москвы. Водителям рекомендуют двигаться в объезд через деревню Карпово.
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