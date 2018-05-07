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Тулячки выступили на волейбольном турнире в Москве

Тулячки выступили на волейбольном турнире в Москве

Наши спортсменки заняли четвертое место.

В Москве завершился турнир по волейболу памяти заслуженного тренера России Галины Николаевны Волковой среди команд девушек 2005−2006 г. р.

В турнире приняли участие семь команд спортивных школ из Мичуринска, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Тулы, Череповца.

За три дня соревнований девушки сыграли по шесть игр. Нашим спортсменкам немного не хватило спортивной удачи для того, чтобы стать призёром турнира — они заняли 4 место.

Тульские волейболистки — воспитанницы СШ «Игровые виды спорта». Тренер Елена Константиновна Филиппова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:48 +4
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