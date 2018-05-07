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ДТП с фурой в Тульской области: движение на трассе М-4 частично восстановлено
Фото УГИБДД по Тульской области.

ДТП с фурой в Тульской области: движение на трассе М-4 частично восстановлено

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее Myslo сообщал, что 7 мая около 15.00 на 164-м км трассы М-4 «Дон» в Тульской области опрокинулся грузовой автомобиль «Хёндэ». Грузовик полностью перекрыл дорогу. В результате происшествия никто не пострадал.

В УГИБДД по Тульской области сообщили, что на данный момент движение в месте ДТП частично восстановлено. Все обстоятельства аварии выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:38 0
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