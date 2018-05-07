В прокуратуре Тульской области произошли кадровые изменения

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказом Генерального прокурора РФ Юрия Чайки старший советник юстиции Александр Николаевич Дроняев назначен на должность Тульского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сроком на 5 лет. Ранее он занимал должность прокурора Воловского района. Вместо Дроняева назначен юрист 1 класса Олег Николаевич Григорьев.

Кроме того, прокурором Суворовского района на пять лет назначен советник юстиции Евгений Александрович Цурбанов. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Щёкино.