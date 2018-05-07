новости
новости
Регистрация
В прокуратуре Тульской области произошли кадровые изменения

В прокуратуре Тульской области произошли кадровые изменения

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказом Генерального прокурора РФ Юрия Чайки старший советник юстиции Александр Николаевич Дроняев назначен на должность Тульского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сроком на 5 лет. Ранее он занимал должность прокурора Воловского района. Вместо Дроняева назначен юрист 1 класса Олег Николаевич Григорьев.
 
Кроме того, прокурором Суворовского района на пять лет назначен  советник юстиции Евгений Александрович Цурбанов. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Щёкино.
 
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
прокуратура Тульской областикадровые изменения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ДТП с фурой в Тульской области: движение на трассе М-4 частично восстановлено
ДТП с фурой в Тульской области: движение на трассе М-4 частично восстановлено
В Тульской области будут производить материалы для космической станции
В Тульской области будут производить материалы для космической станции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.