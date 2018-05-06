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В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы

В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы

Репетиция состоялась на пл. Ленина.

Сегодня в Туле состоялась генеральная репетиция парада Победы, который традиционно состоится 9 мая по главной площади города.
 
В этот день парадным маршем пройдут 1068 представителей силовых структур. Среди них сводные батальоны Главного управления МЧС России по Тульской области, Тульского спасательного Центра, Управления Федеральной службы судебных приставов, сводный военный оркестр Тульского гарнизона, а также воспитанники суворовского училища, кадеты корпуса «Первомайский» и др.
 
Механизированная колонна будет включать 50 единиц военной техники, в том числе и разработки тульских оборонных предприятий. Во время движения Бессмертного полка в тульском небе фигуры высшего пилотажа выполнят пять самолетов группы «Русские Витязи».
В 22.00 ночное небо украсит праздничный фейерверк — будет произведено 30 залпов и 450 салютных выстрелов.
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Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 1
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 2
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 3
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 4
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 5
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 6
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 7
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 8
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 9
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 10
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 11
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 12
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 13
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 14
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 15
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 16
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 17
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 18
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 19
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 20
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 21
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 22
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 23
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 24
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 25
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 26
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 27
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 28
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 29
Генеральная репетиция парада Победы в Туле, Фото: 30
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