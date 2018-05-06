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Бывший голкипер сборной России по футболу Александр Филимонов завершает игровую карьеру

Бывший голкипер сборной России по футболу Александр Филимонов завершает игровую карьеру

Его заключительная игра состоится 27 мая.

Вратарь подмосковного клуба «Долгопрудный» и бывший голкипер сборной России по футболу Александр Филимонов заявил о том, что завершит карьеру. Об этом сообщает Рамблер.
 
Матч между «Долгопрудным» и «Луки-Энергией» 27 мая в заключительном туре первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) станет для голкипера последним в карьере.
 
За свою спортивную карьеру Филимонов выступал за московский «Спартак», в составе которого шесть раз подряд становился чемпионом России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и побеждал в Кубке России (1998), киевское «Динамо», «Уралан» из Элисты, «Москву», кипрскую «Неа Саламину», узбекский «Локомотив», тульский «Арсенал».
 
В 2015 году он стал играющим тренером клуба «Долгопрудный».
сегодня, в 12:16 0
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