Погода в Туле 6 мая: до 27 тепла и гроза

Фото Алексея Пирязева.

Синоптики предупреждают: во время грозы ветер может достигать 17 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе облачно с прояснениями.

Возможен небольшой дождь, местами выпадет до 15 мм осадков, гроза. Ветер переменный 3−8 м/с, при грозе порывы до 12−17 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17°C, днем до +27°C.

Атмосферное давление в пределах нормы — 745−750 мм ртутного столба.