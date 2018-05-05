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Погода в Туле 6 мая: до 27 тепла и гроза
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 6 мая: до 27 тепла и гроза

Синоптики предупреждают: во время грозы ветер может достигать 17 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе облачно с прояснениями.

Возможен небольшой дождь, местами выпадет до 15 мм осадков, гроза. Ветер переменный 3−8 м/с, при грозе порывы до 12−17 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17°C, днем до +27°C.

Атмосферное давление в пределах нормы — 745−750 мм ртутного столба.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:00 +3
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