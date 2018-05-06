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Туляк попался на краже алкоголя из супермаркета

Туляк попался на краже алкоголя из супермаркета

Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратилась директор супермаркета, расположенного по улице Кауля. Женщина пояснила, что из торгового зала были украдены две бутылки виски, бутылка коньяка, а также продукты.
 
При просмотре записи с видеокамер внутри торгового центра, полицейские установили личность предполагаемого преступника. Спустя некоторое время оперативниками уголовного розыска по подозрению в совершении хищения задержали безработного 30-летнего жителя Тулы.
 
Мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции, где от него получены признательные показания. Похищенный из магазина товар изъят. В настоящее время в полиции по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении задержанного к установленной законом ответственности.  
сегодня, в 10:43 0
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