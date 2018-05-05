Фото иb-port.com.
6 мая в центре Тулы перекроют движение транспорта
На главной площади города пройдет генеральная репетиция к параду Победы.
6 мая с 10.00 до 13.00 на площади Ленина в Туле пройдет генеральная репетиция парада ко Дню Победы.
В связи с этим с 8.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств:
- на пл. Ленина,
- по ул. Менделеевской,
- по ул. Дзержинского,
- в Садовом переулке,
- по ул. Никитской,
- в Чапаевском проезде,
- по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской),
- по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской),
- на Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской),
- по ул. Союзной,
- в Денисовском переулке,
- в Благовещенском переулке,
- по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского),
- по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской),
- по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена),
- по ул. Лейтейзена,
- по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
- по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
- по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).
Другие статьи по темам
Место