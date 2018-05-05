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6 мая в центре Тулы перекроют движение транспорта
Фото иb-port.com.

6 мая в центре Тулы перекроют движение транспорта

На главной площади города пройдет генеральная репетиция к параду Победы.

6 мая с 10.00 до 13.00 на площади Ленина в Туле пройдет генеральная репетиция парада ко Дню Победы.

В связи с этим с 8.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • на пл. Ленина,
  • по ул. Менделеевской,
  • по ул. Дзержинского,
  • в Садовом переулке,
  • по ул. Никитской,
  • в Чапаевском проезде,
  • по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской),
  • по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской),
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской),
  • по ул. Союзной,
  • в Денисовском переулке,
  • в Благовещенском переулке,
  • по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского),
  • по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской),
  • по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена),
  • по ул. Лейтейзена,
  • по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
  • по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
  • по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:26 +1
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