6 мая в центре Тулы перекроют движение транспорта

Фото иb-port.com.

На главной площади города пройдет генеральная репетиция к параду Победы.

6 мая с 10.00 до 13.00 на площади Ленина в Туле пройдет генеральная репетиция парада ко Дню Победы.

В связи с этим с 8.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств: