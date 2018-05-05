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Александр Козлов заработал за 2017 год более 2,5 млн рублей
Фото из архива Myslo.

Александр Козлов заработал за 2017 год более 2,5 млн рублей

По официальным данным, ни у экс-прокурора, ни у его жены в собственности иностранной недвижимости нет.

На сайте прокуратуры Тульской области опубликованы сведения об имущественном положении и доходах руководящего состава за 2017 год.

Экс-прокурор Тульской области Александр Козлов заработал за прошлый год 2 655 000 рублей. На правах собственности у него две квартиры (207,6 кв. м), а также жилой дом площадью 411,4 кв. м.

Доходы супруги бывшего прокурора — главы городского округа Клин Алёны Сокольской — в прошлом году были на треть больше, чем у главы семьи — 3 461 000 рублей. В отличии от мужа в собственности у Алёны Сокольской два транспортных средства: Mercedes-Benz Viano 3.5., Volkswagen Touareg, а также два земельных участка (2542 кв. м), два жилых дома (657,7 кв. м), две квартиры (207,6 кв. м), два хозяйственных строения (59,2 кв. м) и летняя кухня (29,4 кв. м).

По официальным данным ни у одного из супругов нет недвижимости за рубежом.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:20 +1
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