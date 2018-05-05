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Полицейские задержали туляка за сбыт наркотиков
Фото bnkomi.ru.

Полицейские задержали туляка за сбыт наркотиков

Молодой человек закладывал метадон в подъездах жилых домов.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задежали 26-летнего безработного туляка. Молодого человека поймали на месте преступления. Он закладывал пакеты с порошком белого цвета в подъезде дома №20 по улице М. Горького областного центра. 

Проведённое исследование показало, что обнаруженное вещество - метадон массой 0,72 гр. В ходе личного досмотра при нём был обнаружен еще 21 пакет,  подготовленный для закладки.

Молодой человек признался, что в этом же подъезде он уже успел сделать 3 тайника на 2, 4 и 8 этажах. При проведении обыска в квартире по месту проживания задержанного, оперативники обнаружили 27 расфасованных пакета, приготовленных для сбыта таким же способом.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт наркотиков.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:28 +1
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