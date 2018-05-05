Полицейские задержали туляка за сбыт наркотиков

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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задежали 26-летнего безработного туляка. Молодого человека поймали на месте преступления. Он закладывал пакеты с порошком белого цвета в подъезде дома №20 по улице М. Горького областного центра.

Проведённое исследование показало, что обнаруженное вещество - метадон массой 0,72 гр. В ходе личного досмотра при нём был обнаружен еще 21 пакет, подготовленный для закладки.

Молодой человек признался, что в этом же подъезде он уже успел сделать 3 тайника на 2, 4 и 8 этажах. При проведении обыска в квартире по месту проживания задержанного, оперативники обнаружили 27 расфасованных пакета, приготовленных для сбыта таким же способом.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт наркотиков.