Фото: Lexus 650
На улице Клары Цеткин в Туле дерево упало на проезжающий автомобиль
По предварительным данным, в результате происшествия никто серьёзно не пострадал.
Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, на улице Клары Цеткин, возле дома № 3, на проезжающий кроссовер Kia Sportage упало дерево.
Водитель и пассажиры иномарки, к счастью, не пострадали, однако древесный ствол полностью перегородил проезжую часть и парализовал движение транспорта.
По словам местных жителей, на сухое аварийное дерево они не раз жаловались коммунальщикам, но спиливать его никто не торопился.
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