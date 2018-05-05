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На улице Клары Цеткин в Туле дерево упало на проезжающий автомобиль
Фото: Lexus 650

На улице Клары Цеткин в Туле дерево упало на проезжающий автомобиль

По предварительным данным, в результате происшествия никто серьёзно не пострадал.

Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, на улице Клары Цеткин, возле дома № 3, на проезжающий кроссовер Kia Sportage упало дерево.

Водитель и пассажиры иномарки, к счастью, не пострадали, однако древесный ствол полностью перегородил проезжую часть и парализовал движение транспорта.

По словам местных жителей, на сухое аварийное дерево они не раз жаловались коммунальщикам, но спиливать его никто не торопился.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:41 +4
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Место
Тулаулица Клары Цеткин

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