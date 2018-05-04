Разъяснения Myslo: Что тулякам важно знать об обязанностях старших по домам

Старшие по дому могут вносить предложения по благоустройству, но решение остается за жителями. На фото жители дома №9 по ул. Максимовского.

Myslo рассказывает об одной из самых важных персон в системе ЖКХ.

Старший по дому всегда что-то от нас требует, пытается доказать, сагитировать за принятие того или иного решения. А какими полномочиями и обязанностями на самом деле наделены эти «главные»? Разбираемся вместе с Myslo.



С самого начала нужно заметить, что в нормах Жилищного кодекса РФ такого понятия, как «старший по дому», нет. Обязанности современных управдомов регламентируются в подзаконных нормативно-правовых актах, издаваемых органами местного самоуправления.



В областном центре работа старших по домам определяется положением «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула».

Как и кого выбирать

Согласно документу, старшим по многоквартирному дому может быть человек, достигший 18 лет, которого путем голосования изберут жители.

Есть несколько исключений. Претендовать на звание управдома не могут те, кто:

занимает государственные должности, должности государственной службы, муниципальные должности и должности муниципальной службы;

признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

имеют непогашенную или неснятую судимость.

Избрание может проходить как в ходе очного голосования, так и в заочной и очно-заочной форме.

Решение будет принято, если за кандидатуру проголосуют не менее 1/3 от числа жителей дома, достигших 16-летнего возраста и постоянно проживающих в нем.



Старший по дому выбирается на пять лет, однако голосующие могут указать и любой другой срок, установленный решением на собрании.

Полномочия старших

Согласно документу, старший по дому правомочен:

участвовать в разработке, принятии и реализации планов развития территории с учетом городских программ, готовить и вносить соответсвующие предложения;

представлять и защищать законные интересы жителей, взаимодействовать с органами местного самоуправления;

вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, причем каждый такой проект обязателен к рассмотрению;

осуществлять общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью, содержанием жилого фонда, состоянием благоустройства двора, обеспечением чистоты и порядка;

осуществлять общественный контроль совместно с органами градостроительства и архитектуры за соблюдением правил застройки территории, выявлять факты самовольного строительства; осуществлять общественный контроль над использованием земельных участков;

участвовать в приемке работ по благоустройству, текущему и капитальному ремонтам в составе комиссий;

организовывать участие населения в работах по обеспечению сохранности жилищного фонда, благоустройству, озеленению и т. д. ;

; содействовать правоохранительным органам в поддер­жании правопорядка и общественной безопасности;

содействовать органам местного самоуправления и учреждениям в организации работы с детьми и молодежью по месту жительства, спортивно-массовой и досуговой работы с населением;

информировать население о решениях органов местного самоуправления, принятых при участии ТОС;

организовывать работу с населением при проведении районных, общегородских и государственных мероприятий, участвовать в районных, городских культурно-массовых конкурсах и мероприятиях;

а также выполнять другие обязанности по решению собрания жителей.

Кстати, старший по территории не реже одного раза в год должен отчитываться о своей работе перед жителями.



Кроме того, управдом может принимать меры общественного воздействия в отношении нанимателей и собственников, нарушающих правила пользования жилыми помещениями. Например, если ночью вы решили попеть во весь голос, если курите на лестничной клетке и т. д. Но максимум, что вам может грозить, — потеря нескольких нервных клеток от постоянных конфликтов. Старший по дому не вправе выселить вас в любом случае.

Буква закона



Положение «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула» от 31 января 2018 года.

Документ доступен на сайте Тульской городской Думы.

Ради чего

За все старания старшим по многоквартирным домам полагается поощрение за общественную работу из бюджета города. Сумма вознаграждения зависит от количества квартир и сданного отчета в администрацию и составляет от 500 до 4000 рублей.

Как свергнуть

Принять решение о смене старшего по дому могут жители дома. Если вы не довольны работой своего главного, его можно переизбрать. Для этого не нужно дожидаться очередного собрания. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей управдом может быть досрочно переизбран общим решением жильцов.