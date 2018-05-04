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В Тульской области обнаружили более 100 фальшивых купюр

В Тульской области обнаружили более 100 фальшивых купюр

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячные банкноты.

В банковском секторе Тульской области в 1-м квартале 2018 года выявлено 146 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки. По сравнению с 1-го кварталом 2017 года их количество выросло на 25 единиц.

Чаще всего фальшивомонетчики предпочитают подделывать пятитысячные банкноты: за указанный период их выявлено 97 шт. (66% от общего количества обнаруженных фальшивок). Это на 30 шт. больше по сравнению с первым кварталом 2017 года. Об этом рассказали в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Количество подделок номиналом одна тысяча рублей уменьшилось и составило 45 шт. — 31% от общего количества.

Подделок номиналом 500 рублей обнаружено 4 шт. — 3% от общего количества. Годом ранее таких банкнот выявлено не было.

Кроме того, в первом квартале 2018 года в банковском секторе Тульской области не обнаружено фальшивок иностранных государств, тогда как в 2017 году были выявлены три поддельные стодолларовые банкноты США.

Помимо Тульского региона областями Центрального федерального округа, в которых в январе-марте 2018 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, стали Тверская (116 шт.) и Воронежская (107 шт.).

– Рост количества выявленных фальшивых банкнот свидетельствует, в частности, о том, что кассовые работники торговых предприятий и банков хорошо разбираются в признаках подлинности денежных знаков. Мы регулярно проводим мероприятия, направленные на профилактику фальшивомонетничества и среди граждан. Особенно востребованы среди населения мастер-классы по определению признаков подлинности банкнот номиналами 200 и 2000 рублей, введенные в обращение осенью прошлого года, — отметил управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Чтобы попасть на занятие в отделение, необходимо записаться по телефонам: 32-50-51, 32-52-96.

Подробная информация о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков размещена на сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:50 0
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