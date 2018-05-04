Фото Myslo.
В Туле на Зеленстрое в коллекторе найден скелет человека
По данному факту проводится доследственная проверка.
4 мая в Туле на Зеленстрое в коллекторе теплотрассы был найден человеческий скелет. Как стало известно Myslo, страшную находку обнаружил слесарь ЖЭКа, который занимался ремонтными работами на том участке.
Отметим, что теплотрасса проходит рядом с детской площадкой.
На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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