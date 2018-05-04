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В Туле на Зеленстрое в коллекторе найден скелет человека
Фото Myslo.

В Туле на Зеленстрое в коллекторе найден скелет человека

По данному факту проводится доследственная проверка.

4 мая в Туле на Зеленстрое в коллекторе теплотрассы был найден человеческий скелет. Как стало известно Myslo, страшную находку обнаружил слесарь ЖЭКа, который занимался ремонтными работами на том участке.

Отметим, что теплотрасса проходит рядом с детской площадкой.

На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 1
На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 2
На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 3
На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 4
На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 5
На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 6
На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 7
На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 8
На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 9
На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 10
На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 11
На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 12
На Зеленстрое в коллектрое найден скелет человека, Фото: 13
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:42 +1
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