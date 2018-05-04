В Туле на Зеленстрое в коллекторе найден скелет человека

Фото Myslo.

4 мая в Туле на Зеленстрое в коллекторе теплотрассы был найден человеческий скелет. Как стало известно Myslo, страшную находку обнаружил слесарь ЖЭКа, который занимался ремонтными работами на том участке.

Отметим, что теплотрасса проходит рядом с детской площадкой.

На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.