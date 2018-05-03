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Падение детей из окна на улице Степанова в Туле: подробности

Падение детей из окна на улице Степанова в Туле: подробности

Как выяснилось, из окна пятого этажа выпали четырёхлетний мальчик и пятилетняя девочка.

Как сообщалось ранее, около двух часов назад, из окна пятого этажа дома № 35 по улице Степанова выпали двое детей. Они госпитализированы в реанимационное отделение больницы имени Ваныкина.

Как сообщает с места событий корреспондент Myslo, по словам жителей дома, пострадавшие – мальчик и девочка, 4 и 5 лет. Они находились в квартире вместе со своими матерями, которые приходятся друг другу сёстрами.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Видимо, женщины отвлеклись, и не уследили за детьми. Напомним, три дня назад аналогичное происшествие случилось в Ясногорске.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:39 +1
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Место
Тулаулица Степанова

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