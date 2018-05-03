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В Туле суд досрочно открыл нарушивший противопожарные нормы детсад «Тулячок»
Фото из архива Myslo.

В Туле суд досрочно открыл нарушивший противопожарные нормы детсад «Тулячок»

Напомним, из-за нарушения норм противопожарного законодательства детский сад №143 в Пролетарском округе был закрыт 10 апреля.

Пролетарский районный суд досрочно открыл детский сад «Тулячок».

Об этом дошкольное учреждение подало ходатайство в суд.

В ходе рассмотрения ходатайства установлено: обстоятельства, послужившие основанием для назначения наказания, устранены в полном объеме.

Постановлением Пролетарского районного суда Тулы административное наказание досрочно прекращено. Деятельность МБДОУ №143 — Центр развития ребенка — детский сад «Тулячок» возобновлена с 3 мая 2018 года.

 

Детский сад закрыт на 90 суток по постановлению Пролетарского районного суда от 10 апреля 2018 года. Проверка в детском саду прошла еще осенью прошлого года. За выявленные нарушения было выдано предписание на их устранение. Но их не выполнили.

Данные нарушения явились следствием неисполнения должностных обязанностей руководителя образовательного учреждения. Директор МБОУ был отстранен от должности.

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