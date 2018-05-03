В Алексине прошел Кубок ЦФО по смешанным единоборствам
Сборная Тульской области заняла первое общекомандное место.
В Алексине прошел Кубок ЦФО по смешанным единоборствам «Земля Воинов», приуроченный к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования проходили по версии «ОСЕ» среди спортсменов 12-13 и 14-15 лет. На турнир съехались 100 спортсменов из Тулы и области, Москвы, Калуги, Курска, Липецка, Воронежа, Иваново, Вологды.
Главным судьей соревнований стал мастер спорта, участник боевых действий Илья Герасименко. Отряды спецназа Росгвардии области на церемонии открытия продемонстрировали показательные выступления.
Главным гостем соревнований стал 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Иванович Бабич.
Сборная Тульской области заняла первое общекомандное место, вторыми стали бойцы из Калужской области, третьи — команда Воронежской области.
В личном зачете наши юные бойцы показали следующие результаты:
- 1-е место — Степан Желтов, Кирилл Меджидов;
- 2-е место — Андрей Васильев, Максим Миллер, Сергей Поляков, Сергей Шмелёв, Станислав Борзёнков, Константин Романов, Павел Гусев;
- 3-е место — Максим Рубцов, Глеб Максимов, Арсений Мызников, Владислав Афонин, Андрей Стёпин, Денис Цой.
Готовили наших спортсменов тренеры: Андрей Рюмшин, Юрий Ефремов, Павел Турбин, Александр Ашаков, Алексей Миронов, Андрей Колодкин, Илья Герасименко.
Среди почетных гостей были заслуженный мастер спорта России, чемпион мира, олимпийский чемпион по боксу «Русский Витязь» Александр Поветкин; чемпион мира по боксу среди профессионалов Эдуард Трояновский; чемпион мира, один из основателей смешанных единоборств в стране Михаил Илюхин; член Совета федерации ФС