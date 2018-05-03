В Алексине прошел Кубок ЦФО по смешанным единоборствам «Земля Воинов», приуроченный к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования проходили по версии «ОСЕ» среди спортсменов 12-13 и 14-15 лет. На турнир съехались 100 спортсменов из Тулы и области, Москвы, Калуги, Курска, Липецка, Воронежа, Иваново, Вологды.

Главным судьей соревнований стал мастер спорта, участник боевых действий Илья Герасименко. Отряды спецназа Росгвардии области на церемонии открытия продемонстрировали показательные выступления.

Главным гостем соревнований стал 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Иванович Бабич.

Сборная Тульской области заняла первое общекомандное место, вторыми стали бойцы из Калужской области, третьи — команда Воронежской области.

В личном зачете наши юные бойцы показали следующие результаты:

1-е место — Степан Желтов, Кирилл Меджидов;

2-е место — Андрей Васильев, Максим Миллер, Сергей Поляков, Сергей Шмелёв, Станислав Борзёнков, Константин Романов, Павел Гусев;

3-е место — Максим Рубцов, Глеб Максимов, Арсений Мызников, Владислав Афонин, Андрей Стёпин, Денис Цой.

Готовили наших спортсменов тренеры: Андрей Рюмшин, Юрий Ефремов, Павел Турбин, Александр Ашаков, Алексей Миронов, Андрей Колодкин, Илья Герасименко.