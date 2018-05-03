В Тульской области разыскивают пропавшую школьницу
Она пропала 1 мая.
15-летняя Яна Переведенцева 1 мая ушла из дома в Белеве и не вернулась. Пропавшую девушку разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшей: рост 160 см, волосы темно-русые до плеч, глаза серые.
Особые приметы: татуировка на запястье.
Была одета: куртка черная кожаная, джинсы светлые голубовато-серого цвета, кофта темного цвета с блестящим рисунком.
С собой: школьный рюкзак черно-сиреневого цвета с белым рисунком.
По информации Myslo, девушка уже неоднократно сбегала из дома.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам:
8(800)700-54-52 или 112; 02.
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