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В Тульской области разыскивают пропавшую школьницу

В Тульской области разыскивают пропавшую школьницу

Она пропала 1 мая.

15-летняя Яна Переведенцева 1 мая ушла из дома в Белеве и не вернулась. Пропавшую девушку разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 160 см, волосы темно-русые до плеч, глаза серые.

Особые приметы: татуировка на запястье.

Была одета: куртка черная кожаная, джинсы светлые голубовато-серого цвета, кофта темного цвета с блестящим рисунком.

С собой: школьный рюкзак черно-сиреневого цвета с белым рисунком.

По информации Myslo, девушка уже неоднократно сбегала из дома.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам:
8(800)700-54-52 или 112; 02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:36 +1
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