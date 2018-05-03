В Тульской области разыскивают пропавшую школьницу

15-летняя Яна Переведенцева 1 мая ушла из дома в Белеве и не вернулась. Пропавшую девушку разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 160 см, волосы темно-русые до плеч, глаза серые.

Особые приметы: татуировка на запястье.

Была одета: куртка черная кожаная, джинсы светлые голубовато-серого цвета, кофта темного цвета с блестящим рисунком.

С собой: школьный рюкзак черно-сиреневого цвета с белым рисунком.

По информации Myslo, девушка уже неоднократно сбегала из дома.