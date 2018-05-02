На двух ефремовских школьников завели дело за кражу велосипедов

Один из подростков состоит на учете в ПДН.

В Ефремове в полицию с заявлением обратился 56-летний мужчина. Он сообщил, что из подъезда многоквартирного дома по улице Маяковского неизвестные украли два велосипеда «Стелс». Ущерб составил 40 тысяч рублей.

- При проведении оперативных мероприятий полицейскими один из велосипедов был обнаружен спрятанным в черте города, а спустя несколько дней второй велосипед нашли граждане в лесопосадке, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемыми оказались два учащихся восьмых классов. Один из парней состоит на учете в ПДН.

Как пояснили подростки, они пошли на кражу из-за того, что у них никогда не было велосипедов.

Похищенное они спрятали, чтобы родители не узнали.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенные велосипеды изъяты и возвращены законному владельцу.