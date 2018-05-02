новости
новости
Регистрация
На двух ефремовских школьников завели дело за кражу велосипедов

На двух ефремовских школьников завели дело за кражу велосипедов

Один из подростков состоит на учете в ПДН.

В Ефремове в полицию с заявлением обратился 56-летний мужчина. Он сообщил, что из подъезда многоквартирного дома по улице Маяковского неизвестные украли два велосипеда «Стелс». Ущерб составил 40 тысяч рублей.

- При проведении оперативных мероприятий полицейскими один из велосипедов был обнаружен спрятанным в черте города, а спустя несколько дней второй велосипед нашли граждане в лесопосадке, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемыми оказались два учащихся восьмых классов. Один из парней состоит на учете в ПДН.

Как пояснили подростки, они пошли на кражу из-за того, что у них никогда не было велосипедов.

Похищенное они спрятали, чтобы родители не узнали.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенные велосипеды изъяты и возвращены законному владельцу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:34 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЕфремов
Прочее
кража велосипедовуголовное делошкольники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В заброшенном «Доме здоровья» в Туле вновь гуляют подростки
В заброшенном «Доме здоровья» в Туле вновь гуляют подростки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.