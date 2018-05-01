Волонтеры и получатели грантов не будут платить подоходный налог

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С сегодняшнего дня, 1 мая, волонтеры освобождены от подоходного налога, пишет «Российская газета».

В новом законе речь идет обо всех доходов волонтеров, которые они получают как в натуральной форме, так и денежной, когда занимаются благотворительной деятельностью.

Это средства, которые добровольцам возмещают в ходе выполнения благотворительной работы. Также от НДФЛ освобождены, по новому закону, доходы, которые человек или организация получают в виде грантов президента России, премий и призов как в денежной, так и в натуральной формах, полученных по итогам участия в соревнованиях или конкурсах, а также для оплаты проезда для участия в них, питания и проживания.

Имущество или деньги организаций, которые были получены как гранты президента страны, теперь не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Налоговые льготы распространяются правоотношения, которые возникли с начала 2018 года.

Сейчас в России в некоммерческих организациях работают более 800 000 человек и более 3,8 млн человек помогают им в качестве волонтеров.

Такие организации оказывают 13% государственных социальных услуг в стране на сумму более десяти миллиардов рублей.