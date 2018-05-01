В небе над Алексином развернулся воздушный «бой»

Фото Федерации авиамодельного спорта Тульской области.

В Тульской области завершается этап кубка Мира и кубка России по авиамодельному спорту.

1 мая в Алексине завершаются соревнования по авиамодельному спорту в классе F-2D воздушный «бой».

Этап кубка Мира и кубка России длился два дня. Участие в соревнованиях приняли около 90 экипажей из России и Зарубежья.

Соревнования проводит Федерация авиамодельного спорта Тульской области.

А уже 23 и 24 июня на аэродроме Клоково пройдет X юбилейный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья».