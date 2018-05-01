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В небе над Алексином развернулся воздушный «бой»
Фото Федерации авиамодельного спорта Тульской области.

В небе над Алексином развернулся воздушный «бой»

В Тульской области завершается этап кубка Мира и кубка России по авиамодельному спорту.

1 мая в Алексине завершаются соревнования по авиамодельному спорту в классе F-2D воздушный «бой».

Этап кубка Мира и кубка России длился два дня. Участие в соревнованиях приняли около 90 экипажей из России и Зарубежья.

Соревнования проводит Федерация авиамодельного спорта Тульской области.

А уже 23 и 24 июня на аэродроме Клоково пройдет X юбилейный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья». 

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 18:13 +1
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